Sumo de pêssego, arando, cenoura e laranja

Preparação

Reduza a sumo todos os ingredientes e deite num copo com gelo para servir.

Informação nutricional: o pêssego é rico em antioxidantes e, em especial, no ácido clorogénico, que é conhecido por proteger o corpo de cancro e outras doenças crónicas. Este antioxidante também é útil para reduzir a inflamação no organismo, auxiliando quem sofre de artrite, e ajuda a retardar o processo de envelhecimento. Consumir pêssegos é uma excelente maneira de limpar as toxinas do cólon, dos rins, do estômago e do fígado. O pêssego é rico em potássio, que reduz o risco de doenças renais e desenvolvimento de úlceras.