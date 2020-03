Sopa de cherovia apetitosa

Preparação

Pré‑aqueça o forno a 180 °C/gás 4. Reserve duas cherovias. Descasque a cebola, corte‑a grosseiramente com as restantes cherovias (com a casca) e pique

finamente os dentes de alho e o gengibre previamente descascados.

Coloque as cherovias e a cebola num tacho grande, em lume médio, com uma colher de sopa de azeite, tape e deixe refogar durante 20 minutos, ou até estarem bem douradas, mexendo de vez em quando. Adicione o alho e o gengibre, espalhe por cima as sementes de cominhos, uma colher de chá de garam masala e as lentilhas, e deixe cozinhar durante mais cinco minutos. Adicione os poppadoms grosseiramente partidos e o caldo de legumes, e deixe cozinhar em lume brando durante 20 minutos, deslassando com um pouco de água, se necessário.

Entretanto, com um descascador, lamine as cherovias reservadas em tiras, até ao centro lenhoso (deite fora esta parte), escalde‑as em água a ferver durante 30 segundos, escorra‑as

e enxugue‑as. Tempere‑as com sal marinho, disponha‑as numa camada única em duas assadeiras untadas com azeite e leve ao forno durante 15 minutos, ou até estarem douradas e estaladiças. Em seguida, prove a sopa e retifique os temperos, misture o iogurte e distribua pelas tigelas aquecidas.

Polvilhe com as folhas de coentros e um pouco de garam masala e disponha por cima as cherovias estaladiças. Se desejar, regue com um fio de óleo de malagueta, para aquecer o palato.

Pode fazer a sopa mais espessa ou mais aveludada, como preferir. Se a deixar ficar mais consistente, será um ótimo acompanhamento para um grande banquete de caril.