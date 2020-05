Sopa de cenoura com ervas aromáticas

Preparação

1. Descasque e corte grosseiramente as cenouras, as cebolas e os dentes de alho. Frite-os em óleo de colza, em lume brando, durante cinco a 10 minutos.

2. Junte o vinagre e o sumo e deixe ferver até ficar reduzido a metade. Junte água até cobrir os vegetais e deixe ferver durante 30 minutos, até as cenouras ficarem tenras. Misture e tempere com sal e pimenta. Prove e acerte o vinagre. Adicione água, caso esteja muito espesso.

3. Para o molho, coloque as ervas e o iogurte no processador. Tempere com sal e pimenta.

4. Sirva com uma fatia de pão e junte uma colher de chá de molho de iogurte fresco a cada prato.