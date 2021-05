Salada de atum e feijão

Preparação

Se usar feijão em lata, escorra-o e passe por água fria. Se usar feijão fresco ou seco, terá de demolhá-lo primeiro em água fria. O feijão seco tem de ficar de molho durante a noite; os feijões frescos não precisam de demolhar durante tanto tempo.

Escorra o feijão e coza-o em água durante cinco minutos. Escorra, passe por água fria e leve de novo a lume brando com água, até estar cozido. Só junte sal depois de o feijão estar cozido, caso contrário a pele ficará dura.

Deixe arrefecer o feijão e junte-o aos lombinhos de atum. Adicione a cebola e a salsa e misture bem. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta. Misture tudo muito bem. Deixe repousar durante 30 minutos e sirva com muito pão com côdea, para ensopar bem no molho.