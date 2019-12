Risoto de vieiras e limão

Preparação

Vinte minutos antes de começar o risoto, prepare o caldo.

Coloque a água ao lume com todos os ingredientes para o caldo e deixe ferver. Depois de ferver uns dez minutos coloque em lume mínimo e mantenha assim até finalizar o risoto.

Num tacho, comece por colocar um fio de azeite, os alhos picados e o aipo partido em pedaços pequenos. Deixe refogar um pouco e logo de seguida adicione o arroz, deixe "fritar" um minuto, sem deixar de mexer e adicione a cerveja a gosto.

Deixe evaporar o álcool da cerveja e deite uma concha do caldo, mexa mais um pouco, deixe evaporar a água e junte outra concha de caldo, assim sucessivamente até o arroz estar cozido e bastante cremoso.

Uns cinco minutos antes de desligar, adicione as vieiras, mexa suavemente para não as esmagar e não as deixe cozer demasiado.

Verifique o sal e para que fique ainda mais cremoso, adicione a manteiga líquida, mexa delicadamente e sirva imediato, sem esquecer do sumo de limão por cima, as raspas do mesmo (se gostar) e um molho generoso de coentros.