Requeijão em massa filo com doce de abóbora e amêndoas

Preparação

Coloque uma folha de filo sobre papel vegetal e pincele-a com manteiga derretida. Proceda assim com as seguintes folhas. Coloque o requeijão no centro das folhas.

Deve, depois, saltear um pouco a amêndoa, junte-a a uma porção generosa de doce de abóbora e espalhe sobre o requeijão.

Feche as folhas, formando uma trouxa, pincele com manteiga e polvilhe com as sementes de sésamo.

Leve a forno aquecido a 180 ºC durante dez minutos.