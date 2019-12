Ragu de cogumelos silvestres com crosta folhada

Preparação

Num tacho, derreta a manteiga e salteie o bacon durante três a quatro minutos, mexendo com frequência, até este estar dourado e estaladiço. Junte a cebola e salteie mais três a quatro minutos, mexendo com frequência, até ficar amolecida e opaca. Junte também o alho, cenoura e alho francês e deixe cozinhar durante quatro minutos, novamente mexendo com frequência. Por fim, junte os cogumelos inteiros e o alecrim e cozinhe mais três minutos.

Adicione o caldo de carne, cerveja, polpa de tomate, molho inglês, farinha e tempere com noz-moscada, sal e pimenta preta. Deixe levantar fervura e cozinhe em lume brando, com o tacho destapado, durante 25 a 30 minutos, mexendo ocasionalmente para não agarrar ao fundo do tacho. O molho vai engrossar e deve ficar espesso e suculento.

Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Coloque o ragu de cogumelos numa assadeira ou recipiente que possa ir ao forno. Cubra com a massa folhada, cortando o excesso ou enrolando-o de forma a criar uma cercadura. Pincele com o ovo batido e faça um pequeno furo no topo. Leve a cozinhar no forno pré-aquecido durante 30 minutos, ou até que a massa esteja estaladiça e dourada. Nota: se vir que a massa folhada começa a ganhar cor muito rapidamente, cubra com folha de alumínio para não queimar.

Sirva de imediato, com puré de batata ou salada.