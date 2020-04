Quiche na caneca

Preparação

Numa caneca, misture o ovo e o leite com a pitada de sal e a pimenta moída na hora, até ficar tudo bem misturado.

Adicione o miolo de pão, as lascas de fiambre, o tomate cereja e o queijo, misturando delicadamente.

Coloque a caneca no micro-ondas, cubra, para que não transborde e/ou suje, e cozinhe na temperatura máxima por cerca de dois minutos.

Decore com as folhas de hortelã ou salsa e as sementes de mostarda.