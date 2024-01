"Queijo curado" vegan

Preparação

Esta receita prepara um queijinho de dez fatias.

Demolhe as castanhas-de-caju durante oito horas ou durante a noite. Lave-as e coloque-as no robô de cozinha ou no copo da varinha mágica. Adicione a levedura nutricional, a mostarda, o azeite, o sal e a água e triture até ficar bem cremoso. Se for necessário, pode adicionar mais água para ajudar a desfazer, escorrendo depois o excesso.

Coloque esta mistura num pano para queijos, pano de cozinha ou saco em voile (como os que se usam para substituir os sacos de plástico no supermercado). Enrole, esprema ligeiramente e deixe ficar, durante uma noite ou um dia, dentro de uma tigela no frigorífico ou pendurado com uma tigela por baixo, para recolher a água que possa escorrer e evaporar.

Passado esse tempo, retire o queijo e molde-o no formato habitual. Deite o pimentão-doce e a paprica num prato e envolva o exterior do queijo de modo a que fique todo coberto. Disponha sobre uma folha de papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno e asse a 180 ºC, durante 45 minutos a uma hora, no meio do forno.

Depois de assado, retire-o do forno e deixe arrefecer sobre uma grelha antes de servir.