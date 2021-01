Queijadas de leite

Preparação

Aqueça o forno a 180 ºC.

Leve ao lume o leite até levantar fervura.

Derreta a manteiga no micro-ondas.

Num recipiente, misture o açúcar, a farinha e a manteiga derretida. Acrescente de seguida os ovos, a raspa de limão e o leite. Bata até ficar uniforme.

Deite em formas pequenas untadas com manteiga. Leve ao forno num tabuleiro em banho-maria durante 35 minutos. Convém vigiar. Deixe arrefecer um pouco e desenforme.

Para o banho-maria no forno: ligue o forno à temperatura indicada na receita e introduza um recipiente com água quente. Dentro deste recipiente, coloque aquele – ex. forma - que contém os ingredientes que pretende cozinhar. Importante - a água não deverá ultrapassar o primeiro terço de altura do recipiente que contém os alimentos a cozer.