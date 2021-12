Quadrados de banana, caramelo e whisky com doce de leite

Preparação

Caramelo: levar os ingredientes num tacho ao lume até ao ponto de caramelo.

Bolo: pré-aquecer o forno a 170 ºC. Misturar numa taça: a farinha, o açúcar e a manteiga derretida.

Triturar numa liquidificadora (ou com varinha mágica): A banana, o leite, o ovo, o whisky e a baunilha. Misturar com o preparado anterior. Vai ficar com uns bocadinhos como se fosse um crumble. Verter numa assadeira pequena. Espalhar o caramelo por cima.

Levar ao forno durante 35 minutos.

Cortar aos quadradinhos. Servir quente com gelado e doce de leite.

Altura para devorar esta maravilha!