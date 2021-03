Quadrados crumble de maçã com caramelo salgado

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre um tabuleiro rectangular com papel vegetal.

Comece por fazer a base misturando a manteiga com o açúcar, o sal e a essência de baunilha.

Adicione a farinha e misture bem.

Forre o fundo da forma com a massa calcando bem com a ponta dos dedos e leve ao forno durante 15 minutos. Entretanto prepare o recheio descascando e cortando em fatias finas as maçãs.

Misture-as com a farinha, o açúcar e a canela e reserve.

Entretanto prepare o crumble e misturando todos os ingredientes com a ponta dos dedos e reserve.

Quando tirar a base do forno distribua as maçãs sobre a base calçando um pouco e por fim esfarele o crumble sobre as maçãs.

Leve novamente ao forno durante cerca de 40 minutos.

Retire do forno, deixe arrefecer totalmente, cubra com o molho de caramelo salgado a gosto em corte em quadrados.

Conserve-os no frigorífico num recipiente hermético.