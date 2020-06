Puré de curgete e hortelã

Preparação

Retire as pontas à curgete e lave muito bem, corte em pedaços grosseiros e junte no wok com um fio de azeite, a cebola laminada, os dentes picados e salteie tudo muito bem.

Quando perceber que a curgete já está cozinha, tempere com sal, pimenta e as folhas de hortelã e transfira para uma liquidificadora ou robô de cozinha.

Triture tudo muito bem, ou como preferir se gostar de uma textura mais grosseira.

Se achar que a curgete está muito espessa, deite um pouco de água morna.