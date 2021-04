Profiteroles crocantes de chocolate e baunilha

Mergulhe o topo dos profiteroles no chocolate derretido e, seguidamente, pelas bolinhas de chocolate. Deixe solidificar ou, se preferir, sirva assim, com o chocolate ainda morno.

Quando o creme e os profiteroles estiverem completamente frios, faça-lhes um pequeno corte com a ajuda de uma faca e, com o creme dentro de um saco de pasteleiro, recheie até ficarem bem pesados.

Forre um tabuleiro com papel vegetal e, com a ajuda de um saco de pasteleiro ou de duas colheres, disponha pequenas porções com o tamanho de uma noz, tendo o cuidado de deixar 5 cms entre cada profiterol.

Creme: misture as gemas com o açúcar, a baunilha e duas colheres de sopa de leite.

Dicas

Sonhos, éclairs, paris-breast ou profiteroles são alguns dos doces que se podem fazer com a mesma base, a massa de fartos, ou "choux". Sendo que os sonhos são fritos, as outras opções são cozinhadas no forno, os éclaris sob uma forma comprida, o paris breast em forma circular, do tamanho de um bolo, servido normalmente recheado com chantilly e morangos e os profiteroles, umas pequenas bolas ocas