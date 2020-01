Piza caracol de tomate e presunto

Preparação

Corte os tomates ao meio e, depois, em metades mais pequenas e coloque-os num recipiente. Acrescente o pimento cortado em cubos, as azeitonas descaroçadas e cortadas em pedaços mais pequenos e o presunto em quadrados.

Adicione o manjericão picado, o azeite e o queijo ralado, tempere de sal e pimenta, tendo em conta que o presunto já é salgado. Envolva bem todos os ingredientes e reserve.

De seguida, estenda a massa, forme um rolo de espessura média, o mais comprido que conseguir, torça-o para que fique de uma forma mais rústica.

Forre o tabuleiro do forno com papel vegetal e disponha a massa da pizza sobre o papel, vá enrolando como se fosse um caracol e dispondo entre cada volta a mistura do tomate e presunto, acamando para que o recheio fique bem aconchegado. Prossiga este processo até terminar o recheio e a massa de piza torcida.

Com a mão pressione a massa para que todos os ingredientes fiquem bem encrostados à massa. Regue com um fio de azeite e reserve dez minutos.

Entretanto, aqueça o forno a 200 ºC.

Passado esse tempo, leve o caracol de pizza ao forno, durante 20 a 25 minutos até que a massa fique douradinha.

Retire do forno, disponha um pouco de queijo ralado por cima, regue com mais um fio de azeite e guarneça com algumas folhinhas de manjericão.

Sirva de imediato.