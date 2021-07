Pescada cozida com puré de espargos e ervas

Preparação

Limpe os espargos eliminando a base fibrosa. Corte as cabeças dos espargos e reserve. Corte os caules em rodelas. Aqueça 25 ml de azeite numa frigideira.

Adicione a cebola até que esta fique translúcida. Acrescente os espargos e cozinhe até que estes fiquem tenros, mas ainda verdes. Junte os espinafres, a salsa, o estragão e mexa ligeiramente até que as folhas amoleçam. Transfira para o liquidificador, junte a água fria, o sal, o resto do azeite e bata até conseguir um puré cremoso.

Para os chips de couve, pré-aqueça o forno a 180 ºC. Separe as folhas do caule, com a mão, e parta em pedaços pequenos. Depois de bem lavadas, tempere as folhas com azeite e a pimenta moída. Envolva com as mãos as folhas da couve para temperar. Em seguida, coloque-as num tabuleiro e leve ao forno cinco a dez minutos ou até as folhas ficarem secas e estaladiças.

Para glacear as cebolas roxas, coloque o azeite num tacho de tamanho médio.

Adicione a cebola e cozinhe em lume brando até que esta fique translúcida, cerca de sete minutos. Adicione a água, o vinagre balsâmico, as tâmaras, o alecrim e tempere com sal. Cubra parcialmente e deixe cozinhar em lume baixo, cerca de 30 minutos, até os sabores ficarem incorporados e a cebola completamente cozinhada.

Retire a tampa e deixe ferver até que os sucos estejam com a consistência de um xarope, cerca de mais 15 minutos. Retire o alecrim e reserve.

Tempere as postas de pescada com sal. Num tacho, aqueça o azeite e adicione o alho, o tomilho e o louro. Quando o azeite estiver aromatizado coloque a pescada e cubra com água fria até meio das postas. Deixe levantar fervura. Tape o tacho e deixe estufar durante cinco minutos. Vire a pescada e deixe estufar mais cinco minutos.

Retire as postas de pescada, estão prontas a servir.