Peito de peru recheado

Preparação

Coloque o bacon cortado em cubos numa frigideira anti-aderente e deixe alourar de forma a largar toda a gordura. Pique a cebola e deixe alourar.

Num processador triture as tâmaras (sem caroço), as azeitonas, as sultanas, o queijo, o tomilho, orégãos e ligue tudo com o pão ralado e um pouco de caldo de galinha, caso esteja muito seco.

Adicione ao preparado o bacon e a cebola. Reserve.

Abra o peito de peru em borboleta. Espalme e bata com um martelo até a carne ficar com cerca de 1 cm de espessura.

Recheie com preparado e enrole a carne.

Tempere com sal e pimenta e coloque em cima do rolo as fatias de bacon.

Ate com fio de cozinha e coloque num tabuleiro com um fio de azeite.

Espalhe umas nozes de manteiga por cima do peru e batatas cortadas em cubos à sua volta, temperadas com sal, tomilho e azeite.

Asse o peru durante cerca de 1hora e meia a 180 ºC ou até estar bem cozido.

Sirva com uma salada.