Preparação

Preparação Bimby

No copo da Bimby, coloque todos os ingredientes à exceção da farinha e programe 1,30 min/ 37ºC/ vel 2.

Adicione a farinha e amasse 3 min/ velocidade espiga. Retire a massa e coloque num recipiente polvilhado com farinha.

Cubra com um pano e reserve num local morno, até que dobre de volume.

Passado esse tempo, divida a massa em quatro partes iguais e novamente em oito partes iguais.

Polvilhe um tabuleiro de forno com farinha, faça bolas e disponha-as no tabuleiro, de seguida achate as bolas ficando com um diâmetro de cerca de 13 cm por 1 cm de espessura. Cubra o tabuleiro com um pano e deixe levedar durante 30 minutos.

Entretanto, aqueça o forno a 250 ºC.

Leve o tabuleiro ao forno cerca de oito a dez minutos.

Sirva o pão pita, ainda morno, com um recheio de carnes e legumes a seu gosto.