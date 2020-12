Pão doce de trigo-sarraceno com banana

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Descasque e corte três bananas em pedaços, disponha-as numa tigela e esmague-as com um garfo até obter um puré.

Noutra tigela, misture os ovos, o óleo de coco e o açúcar de coco. Bata bem até que os ovos fiquem espumosos.

Junte o puré de banana e misture.

Peneire as farinhas e junte o fermento e a canela. Junte tudo na tigela do preparado anterior e mexa bem para evitar grumos.

Acrescente a baunilha, o sal e uma mão-cheia de frutos secos bem partidos. Misture.

Enquanto isso, unte uma forma com óleo de coco ou azeite ou forre-a com papel vegetal. Verta a massa na forma procurando que fique bem repartida.

Para decorar, descasque a banana que sobrou e corte-a em fatias longitudinais ou em rodelas e sobreponha; pode salpicar com frutos secos.

Cubra a forma com papel de alumínio e leve ao forno por 40 a 50 minutos. Verifique a cozedura com um palito, que deverá sair seco depois de o espetar no centro.

Quando retirar do forno, deixe arrefecer durante dez minutos na forma e depois desenforme-o se utilizou papel vegetal, para evitar que fique húmido por baixo.