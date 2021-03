Pão de Nutella entrançado

Preparação

Comece por misturar o fermento com 1/4 chávena da água morna. Deixe a mistura repousar durante dez minutos. Entretanto, misture a farinha com o sal e o açúcar. Adicione a mistura do fermento, a restante água morna e amasse durante cerca de dez minutos. Tape a massa com um pano e coloque-a num local abrigado e quente e deixe-a repousar durante cerca de uma hora, tempo suficiente para duplicar de tamanho.

Numa superfície enfarinhada, estique a massa com a ajuda de um rolo e forme um retângulo de 30 x 40 cm. Espalhe a Nutella em todo o retângulo, deixando cerca de 1 cm de margens. Enrole a massa pelo lado maior do retângulo e coloque-a sobre papel vegetal enfarinhado.

Com a ajuda de uma faca corte a massa de uma extremidade à outra, deixando-a presa por uma ponta. Comece a enrolá-la como se de uma trança se tratasse e deixe-a repousar por mais 20 minutos tapada e num local aquecido.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC, pincele a trança com o ovo batido e leve-a a cozer durante cerca de 25 a 30 minutos.

Deixe arrefecer e sirva morno ou frio.