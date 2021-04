Pão de ló recheado com doce de morango e com cobertura de queijo creme e iogurte

Preparação

Bolo: pré-aqueça o forno a 170 ºC e forre com papel vegetal o fundo de uma forma de fundo amovível com cerca de 18 cm e unte com manteiga a lateral e o fundo.

Bata os ovos com o açúcar e a raspa de limão durante cerca de dez minutos até obter um creme bem volumoso e esbranquiçado. Adicione a farinha e o fermento previamente peneirados e envolva com uma colher de pau sem bater em demasia. Deite a massa na forma e leve ao forno durante cerca de 40 minutos.

Desligue o forno e deixe o pão de ló por mais dez minutos dentro do forno. Retire e deixe arrefecer totalmente.

Doce de morango: leve ao lume os morangos, o sumo de limão e o açúcar. Deixe ferver em lume médio-baixo durante cerca de 20 minutos mexendo de vez em quando, até obter uma consistência de doce. Deixe arrefecer totalmente.

Quando o pão de ló estiver totalmente frio prepare a cobertura misturando com a batedeira o queijo creme com o iogurte, o mel e a baunilha e reserve.

Divida o pão de ló em três porções iguais. Coloque num prato uma porção, de seguida cerca de metade do doce de morango sem ultrapassar os limites do pão de ló, de seguida coloque outra porção de pão de ló, coloque o restante doce de morango e finalize com a última porção de pão de ló.

Coloque a cobertura e espalhe bem pelo topo e laterais do bolo com a ajuda de uma faca ou espátula. Decore a gosto e leve ao frigorífico até à hora de servir.