Pão de alho com manjericão e tomate seco (enformado)

Preparação

Preparação da massa

Coloque a farinha num recipiente grande. Forme uma cavidade no centro e adicione o açúcar, o azeite, o fermento e a água.

Amasse, puxando para o centro a farinha, até envolver todos os ingredientes. Adicione o sal e trabalhe a massa numa bancada polvilhada com um pouco de farinha até se descolar das mãos. Adicione um pouco mais de água ou farinha, caso necessário.

Forme uma bola e coloque-a novamente no recipiente, previamente untado com um pouco de azeite. Tape com um pano e deixe repousar em local afastado de correntes de ar até duplicar o volume inicial, entre 30 minutos e uma hora.

Polvilhe novamente a bancada com farinha e estenda a massa, até obter um retângulo com cerca de 20x40 cm.

Coloque no copo da varinha mágica metade do manjericão, os alhos e o azeite restante e triture até obter uma pasta.

Pincele a massa com a mistura do azeite. Disponha as restantes folhas de manjericão e o tomate seco. Salpique com o queijo ralado e enrole.

Corte o rolo em cerca de oito porções e coloque-as numa forma untada com um pouco de azeite, tendo o cuidado de que fiquem com a parte cortada voltada para cima.

Ligue o forno e deixe o pão repousar, tapado, enquanto o forno aquece.

Leve ao forno durante cerca de 35 minutos.

Quando estiver cozido, retire do forno, desenforme e deixe arrefecer um pouco sobre uma rede.

Sirva ainda morno ou frio.