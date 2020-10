Pão de alfarroba

Preparação

Dissolva o fermento de padeiro em água morna. Reserve.

Num recipiente grande, coloque as farinhas e o sal, acrescente a mistura do fermento de padeiro reservado. Envolva tudo e amasse até formar uma massa homogénea.

Tape o recipiente com um pano e deixe levedar num local morno até a massa dobrar o seu volume, durante cerca de duas horas.

Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e forme dois pães.

Disponha os pães num tabuleiro forrado com papel vegetal e polvilhado com farinha. Pincele o topo dos pães com água e polvilhe com as sementes de sésamo. Com uma faca faça dois ou três golpes na superfície da massa e tape com o pano, deixe levedar mais 20 minutos.

Entretanto, aqueça o forno a 190 ºC.

Leve o tabuleiro ao forno colocando no fundo do forno um recipiente que tolere temperaturas elevadas com água quente.

Deixe o pão cozer durante 35 minutos.

Preparação Bimby

No copo coloque a água e o fermento de padeiro, aqueça 2 min/ 37ºC/ vel 2.

Adicione as farinhas e o sal, amasse 2 min/ velocidade espiga.

Retire para um recipiente, tape com um pano e deixe levedar num local morno até a massa dobrar o seu volume, durante cerca de duas horas.

Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e forme dois pães.

Disponha os pães num tabuleiro forrado com papel vegetal e polvilhado com farinha. Pincele o topo dos pães com água e polvilhe com as sementes de sésamo. Com uma faca faça dois ou três golpes na superfície da massa e tape com o pano, deixe levedar mais 20 minutos.

Entretanto, aqueça o forno a 190 ºC.

Leve o tabuleiro ao forno colocando no fundo do forno um recipiente que tolere temperaturas elevadas com água quente.

Deixe o pão cozer durante 35 minutos.