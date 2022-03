Pãezinhos de nozes

Preparação

Aqueça ligeiramente a água, até esta ficar morna. Adicione-lhe o fermento e o açúcar e mexa para dissolver.

Coloque a farinha num recipiente, abra uma cova no centro e coloque nela o fermento diluído e o sal.

Amasse com as mãos até se despegar das paredes do recipiente.

Transfira a massa para uma bancada polvilhada com farinha e trabalhe-a durante mais um pouco.

Com as mãos enfarinhadas, forme uma bola com a massa e coloque-a num recipiente polvilhado com farinha. Tape com um pano e deixe repousar durante cerca de hora e meia, até dobrar o volume.

Amasse ligeiramente e estique a massa com as palmas das mãos, numa mesa polvilhada com farinha.

Reserve uma colher de sopa do miolo de noz triturado e espalhe a restante na massa.

Enrole, amasse mais um pouco e divida a massa em dez porções.

Forme pequenas bolas e coloque-as num tabuleiro polvilhado com farinha.

Pincele os pãezinhos com um pouco de água e salpique-os com o miolo de noz reservado e um pouco de farinha. Faça um pequeno corte em forma de cruz no centro e deixe repousar durante mais 20 minutos.

Cozinhe em forno pré-aquecido a 200 ºC durante 25 a 30 minutos.

Preparação na Bimby:

Pulverize as nozes na Vel. 5 durante 5 Seg. Reserve.

Coloque no copo a água juntamente com o açúcar e o fermento. Programe 2 Min na Vel 2, a 37º.

Adicione a farinha e o sal e amasse na função Espiga durante 2 Min.

