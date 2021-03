Pães ázimos (sem fermento, sem forno e sem tempo)

Preparação

Coloque a farinha em cima da bancada de cozinha.

Forme uma cavidade no centro e adicione o sal e a água. Com a mão no centro da cavidade já com a água, comece a misturar e a arrastar a farinha para o centro. Com a outra mão, e utilizando uma espátula plana (tipo aquelas dos estucadores...), empurre a farinha. Se forem um bocadinho desastrosos (como um que eu conheço...), irá dar-vos imenso jeito a espátula, caso a "poça" se comece a desmoronar e corram o risco de inundar o chão da cozinha.

Assim que a farinha e a água estiverem bem envolvidas, trabalhe a massa, com as mãos, durante uns dois minutos.

Divida a massa em oito porções e forme bolas.

Ajudando-se do rolo da massa, estique até obter uns círculos (não precisam de ser perfeitos...) com cerca de 15 cm, ou os mais finos que conseguirem. Podem ir polvilhando com farinha para evitar que se agarre ao rolo e à bancada.

Assim que tiver todos os pães tendidos, aqueça uma frigideira antiaderente ou em ferro e coloque os pães, um ou dois de cada vez, sendo que toda a superfície deve estar em contacto com a base da frigideira. Deixe dourar e dê a volta. Este é o momento mágico em que os nossos pães se assemelham a balões de ar quente.

Retire os pães já feitos para um cesto com um pano de cozinha limpo, e repita o processo até ter todos os 'pãezinhos' bem dourados, estaladiços e inchados.

Pode, assim que retirar os pães da frigideira, pincelar com um pouco de azeite virgem extra e polvilhar com flor de sal.