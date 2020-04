Ovos mexidos com farinheira

Preparação

Comece por desfazer a farinheira e saltear a mesma em azeite num sauté em lume brando.

Bata os ovos e acrescente-os à farinheira, que por sua vez já está salteada, mexa sempre os ovos até estes ficarem bem envolvidos.

Acrescente uma noz de manteiga ao preparado para ficar bem cremoso.

Tempere com sal e pimenta moída no momento e por fim, salpique os ovos com salsa fresca picada.

Finalize acompanhando o prato com umas fatias de pão torrado.