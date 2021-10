Mousse de castanha

Preparação

Puré de castanhas: comece por escaldar as castanhas durante uns minutos num pouco de água a ferver, para lhes retirar a película castanha. Assim, a pele sairá com facilidade.

Corte as castanhas em pedaços e leve-as a cozer em 0,5 l de água juntamente com as tâmaras, a baunilha e o sal.

Coza em lume brando até praticamente toda a água ter evaporado. Passe com a varinha mágica até obter um puré cremoso, ou então para um resultado ainda melhor, coloque na picadora.

Pode guardar o puré num frasco no frigorífico, ou se preferir utilize-o para a mousse.

Para a mousse: escorra bem o tofu sedoso, de preferência num passador de rede durante 15 minutos.

Coloque o tofu e o creme de castanhas no robô de cozinha ou na picadora e pique tudo até obter uma consistência cremosa.

Adoce a gosto (eu usei três colheres de chá de stevia). Volte a picar tudo.

Coloque em tacinhas, decore a gosto e leve ao frigorífico.