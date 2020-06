Mexilhões em molho de açafrão

Preparação

Limpe bem as conchas dos mexilhões e retire as "barbas". Descarte os que tiverem as conchas rachadas, bem como os que estiverem abertos e não fecharem quando tocados.

Numa tigela pequena, coloque os fios de açafrão de molho na água quente.

Numa panela grande, aqueça o azeite em lume médio. Adicione a cebola e o alho francês e cozinhe durante cinco minutos, até que fiquem moles. Junte o vinho e deixe ferver durante cinco minutos para evaporar a maior parte. Aumente o lume para alto.

Adicione os mexilhões, tape a panela e deixe cozinhar, sacudindo a panela ocasionalmente, por três a cinco minutos, ou até que os mexilhões estejam abertos.

Descarte os mexilhões que não abrirem, transfira os restantes para uma taça e reserva.

Deixe o líquido levantar fervura e cozinhar durante cinco minutos, até reduzir um pouco. Coe, retorne o líquido coado à panela e junte o açafrão, a mostarda e as natas.

Prove e tempere com sal e pimenta preta moída na hora. Deixe ferver por dois a três minutos, até engrossar o molho.

Adiciona os mexilhões para aquecer. Sirva imediatamente com pão, batatas fritas e um copo de cerveja ou vinho branco bem frescos.