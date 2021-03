Massa gratinada no forno

Preparação

Aqueça o forno a 200 ºC (gás: 6). Coza a massa em bastante água temperada com sal, até ficar al dente. Escorra a massa e volte a pô-la na panela.

Entretanto, aqueça o molho bechamel em lume brando e junte-lhe quatro colheres de sopa de queijo parmesão.

Junte à massa 3/4 do molho bechamel e o fiambre. Misture cuidadosamente.

Unte um prato que possa ir à mesa e ao forno (25 cm x 30 cm) com metade da quantidade de manteiga.

Deite dentro a massa com o molho e o fiambre. Cubra com o restante molho bechamel. Por cima espalhe nozinhas de manteiga e o resto do queijo. Leve ao forno durante aproximadamente 15 minutos, ou até estar dourado e a borbulhar.

Retire do forno e deixe repousar durante cinco minutos antes de servir.