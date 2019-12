Lombo de porco recheado com arroz vermelho, tâmaras e pinhões

Preparação

Comece por cozer o arroz. Num tacho pequeno, junte uma chávena de água e uma pitada de sal. Quando começar a ferver, junte o arroz lavado e baixe o lume para o mínimo. Coza, com o tacho tapado, até que o arroz absorva toda a água e esteja cozido.

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Numa frigideira, junte o azeite e a cebola e deixe cozinhar até a cebola estar translúcida. Adicione os pinhões e deixe tostar um pouco. Junte o arroz cozido e envolva tudo muito bem.

Corte a carne. Faça um golpe ao meio, no sentido do comprimento, com cuidado para não cortar mesmo até abaixo. Continue a abrir a peça de carne para os lados, até ter uma espécie de retângulo. Tempere com sal e pimenta. Espalhe o recheio por cima, deixando uma margem a toda a volta. Enrole o lombo e ate com fio de cozinha, para manter a forma.

Tempere com sal e pimenta também na parte exterior. Leve a assar no forno pré-aquecido durante cerca de 1h15. Deixe descansar durante 15 minutos fora do forno antes de cortar e servir.