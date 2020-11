Lombo de porco com maçã

Preparação

Tempere os lombinhos com a mostarda, sumo de limão, pimentão-doce, o louro, sal, pimenta e o vinho branco. Deixe marinar por cerca de 30 minutos.

Entretanto, pré-aqueça o forno nos 180 ºC.

Num tabuleiro, coloque os lombinhos com a marinada, as maçãs e as cebolas cortadas em quartos. Dissolva o mel num fio de azeite e regue os lombinhos com este preparado.

Leve ao forno cerca de 30 minutos até os lombinhos estarem cozinhados e dourados.