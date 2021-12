Lombo de porco assado com castanhas e dióspiros

Preparação

Tempo de preparação: 3h15 minutos (inclui marinada, tempo de preparação e forno).



Coloque o lombo de porco numa travessa que possa ir ao forno e tempere com sal, pimenta, as folhas de louro, os ramos de alecrim, os dentes de alho, previamente picados, o vinho branco e um fio de azeite. Deixe a marinar por duas horas.

Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Leve o lombo de porco a assar durante 30 minutos. Retire do forno, pincele o lombo com mel e adicione as castanhas sem descongelar. Tempere as castanhas com sal e um fio de azeite e leve novamente ao forno cerca de 30 minutos ou até o lombo estar cozinhado.

Retire o lombo do forno e escorra o molho para um tacho. Leve ao lume e adicione a Nata com 3 Pimentas Parmalat. Misture bem até começar a levantar fervura.

Sirva o lombo de porco com as castanhas, fatias de dióspiro e o molho de três pimentas.

