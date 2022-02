Preparação

Esta receite rende perto de 1 l de leite de coco.

Lave os pedaços de coco para retirar os resíduos da casca. Depois, corte os pedaços em tiras finas e coloque-os numa liquidificadora, juntamente com as tâmaras e a canela.

A seguir adicione água quente (mas não a ferver) suficiente para cobrir o coco e processe até obter uma pasta. Junte a restante água e volte a triturar. No final coe o leite com a ajuda de um saco de pano ou pano de cozinha limpo.

Deve guardar no frigorífico, em garrafas ou frascos fechados, até três dias. Se acontecer a separação entre a parte sólida e a água, passe o recipiente por água quente corrente (ou então mergulhe-o em água quente) e agite antes de usar o leite.