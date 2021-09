Lasanha vegetariana ultrarrápida

Preparação

Leve uma panela grande com água ao lume. Aqueça o azeite numa frigideira antiaderente com 25 cm de diâmetro. Quando o azeite estiver quente junte a cebola, o alho e o pimento vermelho.

Refogue durante dez minutos, até a cebola estar macia e dourada. Junte o tomate, o manjericão e os orégãos e coza em lume brando durante cinco minutos. Tempere com sal e pimenta.

Quando a água da panela levantar fervura, coloque a massa e coza durante oito minutos.

Escorra e junte a massa na frigideira, tendo o cuidado de misturá-la bem com o molho, coza durante dez minutos, até o molho de tomate engrossar e toda a massa ficar coberta com o molho. Retire do lume e distribua o queijo mozzarella ralado sobre a massa. Tape a frigideira durante alguns minutos, até o queijo derreter.

Está pronto a servir.