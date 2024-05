Lasanha na frigideira

Preparação

Numa frigideira grande, aqueça o azeite em lume médio-alto. Adicione a carne picada e refogue por dois a três minutos. De seguida, junte o tomate pelado e tempere com sal, pimenta-preta, ervas aromáticas e paprica.

Junte a água e mergulhe as placas de lasanha no preparado. Se vir que está com pouco molho, adicione mais 50 ml de água. Coloque a tampa e coza em lume médio-baixo por dez minutos, mexendo de vez em quando. Polvilhe com o queijo, volte a colocar a tampa e coza por mais cinco minutos em lume médio-alto ou até o queijo derreter.

Se desejar que o queijo fique cortante, leve ao forno a grazinar. Sirva com folhas de manjericão picadas.