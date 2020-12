Lasanha de Chili Sin Carne e curgete

Preparação

Tempo de preparação: 45 minutos (inclui tempo de forno)



Pré-aquecer o forno a 180 ºC.

Numa frigideira, preparar o Chili Sin Carne com Proteína Vegetal de acordo com as instruções da embalagem. Adicionar as natas e envolver. Temperar de sal e pimenta-preta.

Cobrir o fundo de um pirex/assadeira com parte do Chili anteriormente preparado. Formar uma camada de curgete fatiada finamente.

Repetir o processo até terminar ambos os ingredientes, sendo a última camada de Chili.

Polvilhar com queijo ralado e levar a forno pré-aquecido por 30 minutos.

Servir de imediato.

