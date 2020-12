Granola de laranja e cardamomo

Preparação

Receita da autoria de Martilicious.

Equipamento utilizado: Forno multifunções

Pré-aquecer o forno ventilado a 160 ºC.

Cortar grosseiramente os frutos secos (amêndoa e noz) com uma faca e colocar numa taça juntamente com o trigo sarraceno, a quinoa, as sementes (girassol e abóbora), o cacau e a aveia. Juntar a raspa da casca de laranja, especiarias (cardamomo e canela) e envolver.

Calda: abrir a vagem de baunilha ao meio, remover as sementes e levar ao lume médio num tachinho, juntamente com o mel, o sumo de laranja, o óleo de coco e o sal (não deixar ferver, apenas envolver).

Juntar aos cereais e envolver muito bem.

Colocar no tabuleiro e levar ao forno cerca de oito minutos, mexer bem e deixar mais cinco minutos ou até a granola estar toda torrada.

