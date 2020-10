Fusilli com molho de queijo e bacon

Preparação

Num tacho, coza a massa fusilli de acordo com as instruções da embalagem. Depois de cozida, escorra-a e reserve. Entretanto, numa frigideira antiaderente, verta um fio de azeite e frite as tiras de bacon. Quando começar a alourar, acrescente os talos de cebolinho, deixe amolecer uns minutos e reserve.

De seguida, prepare o molho de queijo: num tacho, aqueça a manteiga, adicione a farinha e mexa até ficar uma massa homogénea, acrescente o leite, pouco a pouco, e continue a mexer. Depois adicione as natas, até ficar um creme aveludado e grosso. Acrescente uma pitada de noz-moscada, a mostarda e envolva.

Retire o tacho do lume, adicione o queijo parmesão e misture bem.

Num tabuleiro de ir ao forno, espalhe a massa fusilli, por cima o preparado do bacon e depois o molho de queijo. Acrescente por cima um pouco de pão ralado e introduza pequenos pedaços de queijo azul.

Leve o tabuleiro ao forno, previamente aquecido a 200 ºC, cerca de 20 minutos.