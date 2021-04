Preparação

Bolo: untar uma forma com margarina e forrar com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 180 ºC.

Bater a manteiga com o açúcar e as raspas de limão. Juntar as claras, uma de cada vez, sem parar de bater. Adicionar o leite e misturar. Acrescentar a farinha e o fermento, misturar tudo até ficar uma massa homogénea.

Vai ao forno durante 25 minutos. Retirar e deixar arrefecer.

Cobertura: bater todos os ingredientes e aplicar no bolo. Decorar com raspas de limão.