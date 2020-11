Falafel com esparguete de curgete, pesto e parmesão

O Falafel é uma mistura de grão-de-bico e especiarias, de sabor rico e textura suave ideal para prato principal ou mesmo entrada. Nesta receita, em casamento com uma original forma de apresentar a curgete. Um prato apaladado com sabores de Itália, representados no molho pesto.