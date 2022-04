Espargos assados com sabor a limão

Preparação

Comece por pré-aquecer o forno nos 200 ºC.

Entretanto, prepare os espargos, cortando-lhes a parte inferior do pé (cerca de 2 cm) e lavando-os em água corrente.

Num tabuleiro que possa ir ao forno, verta uma generosa dose de azeite virgem. Disponha os espargos e, com as mãos, envolva-os no azeite

Tempere com sal, pimenta-branca e, se for a gosto, com uma pitada de pimentão doce.

Esprema o sumo de um limão e decore com rodelas do segundo limão.

Coloque no forno não mais de 15 minutos. Está pronto a servir.