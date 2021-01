Entremeada grelhada com molho de ervas, limão e colorau

Preparação

Tempere a entremeada com sal e grelhe-a até que fique dourada, bem cozinhada e liberte a maioria da gordura. Vá colocando numa travessa.

Entretanto, para o molho, pique os dentes de alho e coloque-os num frasco. Junte o azeite, o alecrim picado grosseiramente, as folhas de louro partidas em pedaços, o vinagre, o sumo de limão e o colorau e tempere com flor de sal e com pimenta moída na hora. Feche o frasco e agite muito bem, de modo a emulsionar bem todos os componentes.

Assim que a carne estiver grelhada e ainda quente, verta sobre ela o molho.

Sirva de imediato com legumes salteados na frigideira.

Nota: deixe a entremeada temperada, acondicionada numa caixa hermética no frigorífico, até quatro dias. O molho também pode ser feito com antecedência de vários dias e guardado no frigorífico num frasco hermético, e usado depois quando necessário.