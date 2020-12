Empadão suave de chili sin carne com puré de batata-doce

Preparação

Tempo de preparação: 45 minutos (inclui tempo de forno)



Pré-aquecer o forno nos 180 ºC.

Descascar, lavar e cortar em rodelas as batatas-doces. Cozê-las num tacho em água e sal (1/2 colher de chá). Triturar com a varinha mágica/robô de cozinha e adicionar a bebida vegetal e a manteiga à temperatura ambiente. Envolver. Temperar com sal, pimenta-preta e erva aromática e voltar a envolver.

Colocar o Chili Sin Carne com Proteína Vegetal na base de uma assadeira.

Cobrir com o puré de batata-doce.

Pincelar com a gema de ovo e levar ao forno por 20 a 30 minutos.

Servir assim que retirar do forno.

