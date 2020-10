Doce de dióspiro

Preparação

Para obter a polpa: descascar a fruta, retirar-lhe as sementes e cortar em pedaços pequenos.

Juntar todos os ingredientes num tacho e levar a lume médio/forte até o açúcar derreter e começar a ferver, tendo o cuidado de ir mexendo para não agarrar ao fundo do tacho.

Deixar fervilhar em lume baixo até a fruta estar cozinhada, mexendo ocasionalmente, aproximadamente 15 minutos.

Retirar o pau de canela e as cascas do limão e triturar grosseiramente com o robô de cozinha/varinha mágica (eu gosto de sentir alguns pedaços de fruta nos doces depois de prontos. Triture melhor se gosta de um doce mais fino e homogéneo).

Levar de novo a lume brando para secar o doce, aproximadamente dez a 15 minutos. Para confirmar se o doce está no ponto certo, colocar uma colher no congelador e quando quiser testar, colocar um pouco de doce na colher fria. Se espessar rapidamente, está pronto.

Colocar ainda quente em frascos esterilizados*, fechar bem e deixar arrefecer com os frascos virados para baixo.

* Colocar os frascos e as tampas, limpos, num tacho cobertos com água e levar a ferver durante dez minutos. Retirar e deixar secar, virados para baixo, sobre um pano de cozinha limpo.