Doce de abóbora, a felicidade dentro do frasco

Preparação

Corte a abóbora em pedaços não muito grandes para uma panela ampla.

Adicione a raspa e sumo da laranja e o açúcar.

Misture com uma colher de pau e deixe a repousar durante cerca de meia hora.

Coloque a panela em fogo médio e deixe cozinhar por cerca de uma hora, mexendo de vez em quando. Quando o doce fizer ponto de estrada (mergulhe uma colher de sopa no doce; passe o dedo e, se este ficar separado), está pronto.

Se pretender uma compota mais suave pode, neste passo, triturar com a varinha mágica.

Adicione as nozes e envolva.

Retire os paus de canela e distribua por frascos esterilizados, enchendo-os quase até ao bordo. Tape bem e deixe arrefecer voltados para baixo para criar vácuo.

Na Yämmi (robot de cozinha)

Coloque metade da abóbora e do açúcar no copo. Pulse a função triturar. Retire do copo e reserve.

Coloque a abóbora e açúcar restantes e repita a operação.

Adicione a abóbora reservada, o sumo e a raspa de laranja e deixe repousar por 30 minutos.

Programe 70 minutos a 120ºC na velocidade 2 inversa. A meio do tempo substitua o copo de medida pelo cesto de vapor.

Retire os paus de canela e, se pretender uma compota mais suave pode, neste passo, triture 30 segundos na velocidade 3.

Adicione as nozes e envolva mais 5 segundos na velocidade 3

Distribua por frascos esterilizados, enchendo-os quase até ao bordo. Tape bem e deixe arrefecer voltados para baixo para criar vácuo.