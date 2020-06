Delícias de ovos e canela

Preparação

Esta receita produz 12 delícias

Untar formas de queque com manteiga e polvilhar com farinha de trigo.

Levar o açúcar com a água, num tacho a lume, até aos 101 ºC.

Deixar arrefecer e misturar as gemas com o ovo. Levar ao lume novamente. Juntar o leite.

Misturar numa taça a canela com a farinha peneirada, misturar um pouco do preparado anterior. Verter no tacho ao lume e deixar apurar durante dois minutos. Retirar do lume.

Pré-aquecer o forno a 175 ºC. Distribuir o preparado pelas formas. Levar ao forno, em banho-maria, durante 15 a 17 minutos.

Desenformar e devorar.

Outra sugestão de Mafalda Agante: