Delícias de abóbora e laranja

"Estas pequenas maravilhas são um vício. Assim que saem do forno nem espero que arrefeçam, quando ainda estão quentes ficam com a consistência de um fondant, com o coração cremoso. Quando esfriam parecem minipudins". Assim o diz quem preparou esta receita, a doceira Mafalda Agante, do blogue "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?"