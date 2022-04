Delícia de maracujá

Preparação

Untar uma tarteira de vidro com manteiga. Pré-aquecer o forno a 170 ºC.

Bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Misturar a polpa de maracujá. Envolver a farinha. Misturar o leite. Verter na tarteira e levar ao forno durante 25 a 30 minutos.

Deixar arrefecer. Polvilhar com açúcar em pó. Servir com gelado, queijo creme batido com açúcar ou chantilly.