Preparação

Coloque o crepe virado para si como um losango. Misture as rodelas de banana em sumo de limão e coloque quatro rodelas no centro do crepe. Deite creme de chocolate e avelã em cima.

Dobre as pontas laterais por cima da banana e enrole como um charuto. Pincele com manteiga derretida. Repita este processo com os restantes crepes.

Aqueça uma frigideira em lume médio e deite os crepes de banana. Cozinhe durante quatro minutos até ficarem tostados de um lado, vire e cozinhe do outro lado. Polvilhe com açúcar em pó e sirva imediatamente.