Preparação

Esta receita rende 12 crepes.

Num processador, coloque todos os ingredientes e misture bem. Deite num recipiente e guarde no frigorífico durante cerca de 30 minutos. Passado esse tempo, leve ao lume uma frigideira antiaderente com cerca de 20 cm e unte-a com manteiga.

Deixe aquecer bem e com a ajuda de uma concha de sopa deite uma porção da massa agitando suavemente a frigideira em movimentos circulares para espalhar a massa.

Deixe cozinhar durante cerca de dois minutos e com uma espátula vire o crepe deixando mais um minuto. Repita o processo untando sempre a frigideira entre dois ou três crepes até finalizar a massa. Recheie com o que mais gostar.